Власти Риги призвали горожан обустроить подвалы домов под укрытия

Рижский городской совет приведет в порядок подвалы нескольких муниципальных зданий и приглашает жителей поработать в своих подвалах, чтобы приспособить их к требованиям гражданской обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Самоуправление просит жителей Риги очищать подвалы и подземные этажи от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.

Один из подвалов, который городские власти Риги планируют привести в порядок, находится в Рижской 49-й средней школе на улице Кришьяна Валдемара, 65. Там дадут рекомендации, как правильно приспособить помещение для создания укрытий.

Кроме того, в день толоки сотрудники самоуправления также приведут в порядок подвал муниципального здания рядом с основной школой "Ридзе" на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, 1, а также помещения центра социальной помощи "Межциемс", где продемонстрируют, как можно приспособить подвал к требованиям гражданской обороны.

Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.

Правительство Швеции заявило в апреле, что инвестирует 385 млн крон (36 млн долларов США) в укрепление своих бомбоубежищ, аварийных служб и гражданской обороны после того, как предупредило страну о необходимости подготовки к войне.

А Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью оградить население от возможной войны.