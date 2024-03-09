Німецькі міста закликали спрямувати мільярди євро на бомбосховища

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.

Про це заявив глава об'єднання Андре Берггеггер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним. Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", – додав він.

За словами Берггеггера, для цього знадобиться щонайменше один мільярд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил. Але ці кошти не вирішать проблему цілком, вважає він.

Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тисяч осіб.

"Існує гостра потреба повернути в експлуатацію виведені з неї сховища", – вважає він.

Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги.

Напередодні із закликом посилити цивільну оборону в Німеччині виступив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

А в Естонії МВС готує проєкт змін до законодавства, яким хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття у кожному великому житловому будинку.