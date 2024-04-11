Швеція інвестує $36 млн у бомбосховища та цивільну оборону

Уряд Швеції заявив у четвер, що інвестує 385 млн крон (36 млн доларів США) у зміцнення своїх бомбосховищ, аварійних служб і цивільної оборони після того, як попередив країну про необхідність підготовки до війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявив, що Швеція використає ці кошти для посилення здатності рятувальних служб функціонувати під час конфлікту, зміцнення кібербезпеки і допомоги системі охорони здоров'я у створенні запасів медикаментів.

Гроші також будуть спрямовані на відновлення бомбосховищ, джерел питної води та транспортної інфраструктури.

"Безпека погіршувалася протягом тривалого часу", – сказав Болін журналістам.

Він наробив багато галасу в січні, коли заявив на оборонній конференції, що "у Швеції може бути війна".

Невдовзі після цього командувач збройними силами Швеції Мікаель Боден заявив, що шведам потрібно "ментально готуватися до війни".

Швеція різко скоротила свої витрати на оборону після закінчення холодної війни, але змінила курс після анексії Криму Росією у 2014 році.

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Стокгольм оголосив, що знову збільшить витрати, маючи на меті виділити два відсотки ВВП на оборону "якомога швидше".

Наприкінці минулого року уряд заявив, що військові витрати перевищать цільовий показник у два відсотки у 2024 році.

Бюджет цивільної оборони країни на 2024 рік становить 6,5 млрд крон.

Однак Шведське агентство з надзвичайних ситуацій заявило в жовтні, що, на його думку, для задоволення потреб необхідний річний бюджет у розмірі 20 мільярдів крон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що країни НАТО мають прагнути створити більше "стратегічних труднощів", щоб приборкати поведінку Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що є куди більше шансів, що Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.