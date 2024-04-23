Влада Риги закликала містян облаштувати підвали будинків під укриття

Ризька міська рада упорядкує підвали кількох муніципальних будівель і запрошує жителів попрацювати у своїх підвалах, щоб пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Самоврядування просить жителів Риги очищати підвали та підземні поверхи від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів із гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Один із підвалів, який міська влада Риги планує упорядкувати, знаходиться у Ризькій 49-й середній школі на вулиці Криш'яна Валдемара, 65. Там дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

Крім того, у день толоки співробітники самоврядування також упорядкують підвал муніципальної будівлі поряд з основною школою "Рідзе" на бульварі Зігфріда Ганни Мейровиця, 1, а також приміщення центру соціальної допомоги "Межціємс", де продемонструють, як можна пристосувати підвал до вимог цивільної оборони.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.

Уряд Швеції заявив у квітні, що інвестує 385 млн крон (36 млн доларів США) у зміцнення своїх бомбосховищ, аварійних служб і цивільної оборони після того, як попередив країну про необхідність підготовки до війни.

А Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.