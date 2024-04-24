Европарламент откроет офис на Западных Балканах для усиления надзора за расширением

Европейский парламент намерен открыть новый офис на Западных Балканах, чтобы усилить надзор за процессом расширения.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился Euractiv, передает "Европейская правда".

Решение о создании офиса было принято в понедельник в канун 20-й годовщины наибольшей волны расширения ЕС. Торжества пройдут в среду (24 апреля) в Европейском парламенте в Страсбурге с представителями десяти стран, присоединившихся к Евросоюзу в 2004 году.

Внутренний орган или бюро Европейского парламента считает это решение способом лучшей поддержки стран-кандидатов (или потенциальных кандидатов) в их интеграционных усилиях.

Новый филиал предоставит Европейскому парламенту больший надзор за процессами вступления, сотрудничая с существующими представительствами ЕС, действующими под наблюдением дипломатической службы ЕС (EEAS).

Кроме того, новый офис укрепит отношения с парламентами стран Западных Балкан и повысит видимость официальных лиц Европейского парламента в деятельности, связанной с расширением.

Парламент имеет офисы связи в каждой стране ЕС для связи, общения с заинтересованными сторонами, организации мероприятий и взаимодействия с местными СМИ.

Лишь несколько офисов открыто в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, где сотрудники парламента отправлены в представительство ЕС.

Это связано с тем, что у Европейского парламента есть ограниченные полномочия по внешним делам ЕС, в отношении которых страны-члены сохраняют суверенитет.

В ноябре евродепутаты приняли решение об открытии представительства в украинском парламенте, а один сотрудник парламента будет откомандирован в Киев.

В январе Европейский парламент принял решение открыть офис в Панаме для расширения сотрудничества ЕС с Латинской Америкой.