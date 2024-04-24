Європарламент відкриє офіс на Західних Балканах для посилення нагляду за розширенням

Європейський парламент планує відкрити новий офіс на Західних Балканах, щоб посилити нагляд за процесом розширення.

Про це йдеться у документі, з яким ознайомився Euractiv, передає "Європейська правда".

Рішення про створення офісу було прийнято в понеділок напередодні 20-ї річниці найбільшої хвилі розширення ЄС. Урочистості відбудуться в середу (24 квітня) в Європейському парламенті в Страсбурзі з представниками десяти країн, які приєдналися до Євросоюзу в 2004 році.

Внутрішній орган, або бюро Європейського парламенту, вважає це рішення способом кращої підтримки країн-кандидатів (або потенційних кандидатів) у їхніх інтеграційних зусиллях.

Нова філія надасть Європейському парламенту більший нагляд за процесами вступу, співпрацюючи з наявними представництвами ЄС, які діють під наглядом дипломатичної служби ЄС (EEAS).

Крім того, новий офіс зміцнить відносини з парламентами країн Західних Балкан і підвищить видимість офіційних осіб Європейського парламенту в діяльності, пов’язаній з розширенням.

Парламент має офіси зв’язку в кожній країні ЄС для зв’язку, спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів та взаємодії з місцевими ЗМІ.

Лише кілька офісів відкрито в неєвропейських містах, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС.

Це пов’язано з тим, що Європейський парламент має обмежені повноваження у зовнішніх справах ЄС, щодо яких країни-члени зберігають суверенітет.

У листопаді євродепутати ухвалили рішення про відкриття представництва в українському парламенті, а одного співробітника парламенту буде відряджено до Києва.

У січні Європейський парламент ухвалив рішення відкрити офіс у Панамі для розширення співпраці ЄС із Латинською Америкою.