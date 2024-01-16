Європарламент відкриє офіс у Панамі

Європейський парламент ухвалив рішення відкрити офіс у Панамі для розширення співпраці ЄС із Латинською Америкою.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico.

Члени Бюро Європарламенту – ключового адміністративного органу, до складу якого входять топ-парламентарі – схвалили рішення про відкриття офісу в Панамі на зустрічі ввечері 15 січня.

Офіс відкриватиметься за сприяння Європейської служби зовнішніх справ – органу ЄС, відповідального за ведення дипломатії.

Панаму як місце розташування обрали з огляду на те, що там базується Латиноамериканський парламент – регіональна консультативна організація, яка охоплює парламенти 23 країн Латинської Америки та Карибського басейну.

Серед функцій офісу Європарламенту буде "надання підтримки політичним органам парламенту, які відвідують регіон", ідеться в схваленому Європейською службою зовнішніх справ документі.

У Панамі вже діє постійне представництво ЄС.

Європейський парламент уже відкрив офіси за межами ЄС у Джакарті, Аддіс-Абебі та Нью-Йорку. У листопаді євродепутати ухвалили рішення про відкриття представництва в українському парламенті, а одного співробітника парламенту буде відряджено до Києва.