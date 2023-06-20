В Тбилиси отец задержанного на протестах парня зашил рот и глаз: требует освободить сына

Отец задержанного в Тбилиси во время протестов в марте против российского закона об "иноагентах" Лазаре Григориадиса Бека во вторник зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного удержания его сына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Бека Григориадис является одним из участников акции под зданием парламента Грузии под названием "Нет российской власти – гражданское неповиновение".

Ее организаторы требуют смены власти и освобождения политзаключенных, обещая устраивать акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

ФОТО: INTERPRESSNEWS

Как известно, 21-летнего Григориадиса полиция задержала в ночь на 29 марта, а 31 марта суд приговорил его к предварительному заключению.

По версии МВД, парень бросал "коктейли Молотова" в сотрудников полиции на митингах 7-9 марта. Также его обвиняют в том, что 9 марта умышленно поджег автомобиль модели Toyota Corolla, принадлежащий МВД.

Правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав Григориадиса. Среди прочего, его называли преступником до оглашения приговора. Кроме того, по мнению адвокатов Григориадиса, парня могли заставить дать компрометирующие его показания.

Напомним, на фоне протестов парламент Грузии 10 марта провел официальную процедуру, которая "убила" скандальный законопроект об "иноагентах".