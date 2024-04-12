В Грузии участника протеста против закона об "иноагентах" приговорили к 9 годам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил к 9 годам лишения свободы 22-летнего Лазаре Григориадиса, участника прошлогодних протестов против принятия закона об "иноагентах", который в этом году власти Грузии снова пытаются протиснуть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

По версии обвинения Григориадис бросил "коктейль Молотова" в сторону полиции и поджег патрульную машину во время протестов в марте 2023 года.

За эти преступления в Грузии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет.

Кроме того, Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранений своему отцу. Бека Григориадис в июне прошлого года зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного содержания его сына.

31 марта исполнился год, как Григориадис находится в предварительном заключении. 22 года ему исполнилось в тюрьме.

Григориадиса задержала полиция в ночь на 29 марта.

Прошлогодние протесты против принятия так называемого закона об "иноагентах" привели к тому, что законодательство не было одобрено. Но в этом году "Грузинская мечта" повторно хочет утвердить закон, несмотря на критику в ЕС.

Не одобрять спорный закон Грузию призвал и канцлер Германии Олаф Шольц.