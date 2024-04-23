Соратники беглого олигарха Шора хотели ввезти из России в Молдову более $1 млн

Правоохранители в Молдове провели 150 обысков после того, как узнали о намерении сторонников группы беглого олигарха Илана Шора ввезти контрабандой наличные, и конфисковали более 20 миллионов леев (1,12 миллиона долларов).

Об этом на пресс-конференции 23 апреля заявили председатель Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану и представитель прокуратуры Виктор Фуртуне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Фуртуне, обыски состоялись в ночь на 23 апреля, большинство – в Кишиневском аэропорту. В результате изъяли крупные суммы денег в иностранной валюте – 62 тысячи российских рублей, более трех тысяч евро и более 1,11 миллиона долларов, а также 128 мобильных телефонов.

Чернеуцану рассказал, что люди, которые пытались ввезти из России в Молдову деньги для группы Шора, должны были получить за это от 300 до 500 евро, причем каждый имел при себе не более 10 тысяч долларов – максимальной суммы, которую можно ввозить без декларирования.

В целом молдавские правоохранители изъяли более 20,4 миллиона леев, которые, как рассказал Чернеуцану, предназначались для финансирования политических партий в Молдове в интересах "организованной преступной группы Шор".

Прокурор Виктор Фуртуне сообщил, что расследование продолжается, пока никого из подозреваемых не задержали.

Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд пророссийской оппозиции Молдовы при участии партий, близких к олигарху-беглецу Илану Шору и башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул. На съезде создали политический блок "Победа", который возглавил Шор.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил "неконституционной" парламентскую партию "Шор".

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