Беглый олигарх Шор объявил в Москве о создании избирательного блока, в Кишиневе отреагировали

Партии, связанные с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одной из гостиниц Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Возглавил Блок Илан Шор, башкан Гагаузии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем политсовета блока, а депутат Марина Таубер – секретарем исполкома. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину назвал новое образование "организованным преступным блоком".

В созданный Шором предвыборный блок вошли партии "Шор", "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и силы спасения Молдовы" и "Виктория".

"Наш блок назван „Победа", и речь идет не только о победе на предстоящих выборах. После них начнется настоящая работа. И сейчас важно, чтобы победу одержал разум. Мы предлагаем новый путь в Молдову.

Идея ЕС – это фантом, она губительна для граждан и для страны. (…) Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС – с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача состоит в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы будем действовать", – рассказал Шор.

"Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно четко сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок "Победа". Они создали его рядом с Кремлем, чтобы было ясно, на кого они работают и кого обслуживают. Однако не все находятся на сцене. Кое-кто все еще прячется в Кишиневе за разными партиями. В ближайшие годы мы должны избавиться от них", – заявил Спину, реагируя на создание блока.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил "неконституционной" парламентскую партию "Шор".

Представители правительства аргументировали, что партия неоднократно нарушала законодательство по финансированию политических сил и сотрудничает с Россией в целях дестабилизации ситуации в Молдове, вспоминают и то, что лидер политсилы Илан Шор – в санкционном списке США и фигурант дела о "хищении миллиарда".

Впрочем 26 марта 2024 года Конституционный суд Молдовы признал неконституционными поправки в кодекс о выборах, которые предусматривали ограничения на участие в выборах представителей неконституционных партий, принятых в октябре 2023 года.

Тогда правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении участия в выборах представителей неконституционных партий. В тот же день через несколько часов законопроект с соответствующими поправками в Кодекс о выборах зарегистрировали в парламенте Молдовы и приняли в двух чтениях.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.