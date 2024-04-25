Блинкен призвал США и Китай ответственно решать свои разногласия

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Соединенные Штаты и Китай "ответственно" решать свои разногласия.

Заявление американского чиновника приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

За день до встречи с высшим китайским руководством для обсуждения острых вопросов, среди которых Россия, Тайвань и торговля, Блинкен посетил Шанхай, где попробовал местную кухню, посмотрел баскетбольный матч и прогулялся по знаменитой набережной Бунд.

Блинкен заявил, что президент США Джо Байден настроен на "прямой и длительный" диалог между двумя странам несмотря на то, что напряженность в отношениях между страны растет уже много лет.

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность – фактически, необходимость – прямого взаимодействия, разговора друг с другом, изложения наших разногласий, которые являются реальными, и стремление работать над их преодолением. Мы имеем обязательства перед нашим народом – и даже обязательства перед миром – ответственно управлять отношениями между нашими двумя странами", – подчеркнул он.

Ожидается, что во время встречи с руководством Китая в Пекине Блинкен выразит обеспокоенность относительно отношений между Китаем и Россией.

Также американские чиновники говорят, что госсекретарь будет призывать Китай действовать сдержанно в отношении Тайваня, поскольку в следующем месяце на острове состоится инаугурация нового президента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 апреля, прибыл в китайский Шанхай. Его визит в Китай будет продолжаться три дня.

Ранее Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Перед этим министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.