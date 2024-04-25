Блинкен в Китае призвал Пекин к справедливому отношению к компаниям из США

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай обеспечить равные условия для американского бизнеса, начав визит в КНР, направленный на решение ряда спорных вопросов, которые могут поставить под угрозу недавно восстановленные отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сообщил, что на встрече с высшим должностным лицом Китая в Шанхае Чэнь Цзиньином госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу "торговой политики и нерыночных экономических практик" КНР.

По его словам, Блинкен также "подчеркнул, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем и равным условиям для американских рабочих и фирм, работающих в КНР".

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Вашингтон и Пекин все больше расходятся во взглядах на работу американских компаний в Китае, китайский экспорт и производственные мощности. Кроме того, между странами растет напряженность из-за поддержки Пекином РФ в захватнической войне против Украины.

Отвечая на комментарии позже в тот же день, представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил на очередной пресс-конференции, что "Китай всегда осуществлял экономическое и торговое сотрудничество в соответствии с рыночными принципами".

В то же время Блинкен также призвал Соединенные Штаты и Китай ответственно решать свои разногласия.

Госсекретарь США в среду, 24 апреля, прибыл в китайский Шанхай. Его визит в Китай будет продолжаться три дня.

Ранее Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Перед этим министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России.