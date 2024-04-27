Венгрия не отступает от своего ключевого требования для встречи Орбана и Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто повторил, что Будапешт требует восстановления всех прав венгерского меньшинства, имевших в 2015 году, для проведения встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьером Виктором Орбаном.

Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции с чешским коллегой в Будапеште 26 апреля, его цитирует венгерское независимое издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Сийярто отвечал на вопрос, может ли состояться в ближайшее время встреча Орбана и Зеленского.

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"Наша позиция четкая: если будут восстановлены все права, которые венгерское национальное меньшинство имело в 2015 году, тогда встреча может быть. Не когда обещают, а когда возобновят их права, тогда может быть саммит. Мы к этому готовы", – сказал Сийярто.

Он сказал, что венгерская сторона озвучила все свои ожидания украинской.

"Наши ожидания четкие, мы их озвучили в 11 пунктах, я постоянно контактирую с коллегой Ермаком, коллегой Кулебой, они знают, чего мы хотим, они знают, какие наши ожидания. Надеюсь, когда-нибудь их примут во внимание", – заявил венгерский министр.

Напомним, в конце января глава ОП вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто провели переговоры в Ужгороде. Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится. 19 апреля Ермак провел телефонный разговор с Сийярто. По итогам в ОПУ заявили, что представители Киева и Будапешта договорились и дальше работать над проведением "в ближайшее время" встречи президента Зеленского и премьера Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины и венгерским премьером не было с начала каденции Зеленского.