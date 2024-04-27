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Угорщина не відступає від своєї ключової вимоги для зустрічі Орбана і Зеленського

Новини — Субота, 27 квітня 2024, 10:52 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторив, що Будапешт вимагає відновлення всіх прав угорської меншини, які та мала у 2015 році, для проведення зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Віктором Орбаном.

Про це Сійярто сказав на пресконференції з чеським колегою в Будапешті 26 квітня, його цитує угорське незалежне видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто відповідав на запитання, чи може відбутися найближчим часом зустріч Орбана та Зеленського.

Глава МЗС Чехії пояснив Будапешту, чому треба підтримувати Україну 

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"Наша позиція чітка: якщо будуть відновлені всі права, які угорська національна меншина мала в 2015 році, тоді зустріч може бути. Не коли обіцяють, а коли відновлять їхні права, тоді може бути саміт. Ми до цього готові", – сказав Сійярто.

Він сказав, що угорська сторона озвучила всі свої очікування українській. 

"Наші очікування чіткі, ми їх озвучили в 11 пунктах, я постійно контактую з колегою Єрмаком, колегою Кулебою, вони знають, чого ми хочемо, вони знають, які наші очікування. Сподіваюся, колись їх візьмуть до уваги", – заявив угорський міністр.

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться

19 квітня Єрмак провів телефонну розмову з Сійярто. За підсумками в ОПУ заявили, що представники Києва та Будапешта домовились і далі працювати над проведенням "найближчим часом" зустрічі президента Зеленського та прем'єра Орбана.

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Орбан Зеленський Угорщина
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