Угорщина не відступає від своєї ключової вимоги для зустрічі Орбана і Зеленського

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторив, що Будапешт вимагає відновлення всіх прав угорської меншини, які та мала у 2015 році, для проведення зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Віктором Орбаном.

Про це Сійярто сказав на пресконференції з чеським колегою в Будапешті 26 квітня, його цитує угорське незалежне видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто відповідав на запитання, чи може відбутися найближчим часом зустріч Орбана та Зеленського.

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"Наша позиція чітка: якщо будуть відновлені всі права, які угорська національна меншина мала в 2015 році, тоді зустріч може бути. Не коли обіцяють, а коли відновлять їхні права, тоді може бути саміт. Ми до цього готові", – сказав Сійярто.

Він сказав, що угорська сторона озвучила всі свої очікування українській.

"Наші очікування чіткі, ми їх озвучили в 11 пунктах, я постійно контактую з колегою Єрмаком, колегою Кулебою, вони знають, чого ми хочемо, вони знають, які наші очікування. Сподіваюся, колись їх візьмуть до уваги", – заявив угорський міністр.

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

19 квітня Єрмак провів телефонну розмову з Сійярто. За підсумками в ОПУ заявили, що представники Києва та Будапешта домовились і далі працювати над проведенням "найближчим часом" зустрічі президента Зеленського та прем'єра Орбана.