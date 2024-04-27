Глава МИД Чехии объяснил Будапешту, почему нужно поддерживать Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский в присутствии своего венгерского коллеги Петера Сийярто заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы, поэтому для защиты от него необходимо оказывать поддержку Украине.

Об этом Липовский сказал на пресс-конференции в Будапеште в пятницу, его цитирует венгерское независимое издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Это впервые министр иностранных дел Чехии, занимающий должность с 2021 года, посетил столицу Венгрии для двусторонних переговоров. На пресс-конференции Липовский долго и пространно говорил о российско-украинской войне.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно", – сказал министр.

Реклама:

В присутствии венгерского визави он сказал, что в интересах Европы, чтобы Украина защищалась и возвращала себе все свои территории.

"Если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем, мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе, это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию", – сказал Липовский.

Он подчеркнул, что пока никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы, "поэтому мы поддерживаем мирный план президента Зеленского и сейчас видим в нем единственный реалистичный способ положить конец войне".

Между тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил недавно, что в ЕС существует "готовность к мировой войне" из-за ситуации в Украине.

Похожим заявлением отметился и руководитель Сийярто Виктор Орбан, обвинивший европейских лидеров в использовании "логики войны" на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.