Евродепутат посоветовала Украине включить оппозицию в исполнительные органы власти

Депутат Европарламента, заместитель председателя делегации ЕП в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Виола фон Крамон считает, что Украине необходимо включить представителей оппозиции в исполнительные органы власти.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Фон Крамон пояснила, что проведение президентских выборов в Украине из-за войны, которую ведет РФ, невозможно, поэтому она высказалась в поддержку привлечения представителей оппозиции в органы украинской исполнительной власти.

"Да, это то, что я считаю необходимым. Думаю, нам следовало поставить это предварительным условием в самом начале... Вы видели, как Нетаньяху (премьер-министр Израиля.– Ред.) с самого начала, через 24 часа после нападения (ХАМАС на Израиль) создал военный кабинет. Он позаботился о том, чтобы привлечь всех, и чтобы все говорили одним голосом. Того же можно было ожидать от Украины", – сказала она.

Реклама:

В то же время депутат Европарламента не исключила, что это условие может быть выдвинуто во время предоставления дальнейшей финансовой поддержки со стороны Запада.

"Я бы сказала, что этого могут потребовать США, ЕС, Германия и другие доноры. Думаю, нужно сделать так, чтобы все участники политической арены получали одинаковое внимание, одинаковый доступ и одинаковый финансовый обзор. Так они будут знать, какие деньги приходят и уходят, и почему принимаются те или иные решения. Я за то, чтобы в большей степени вовлекать оппозицию в процесс принятия решений на исполнительном уровне", – аргументировала она.

Фон Крамон также прокомментировала случаи, когда депутатам Верховной Рады отказывали в подписании командировок за пределы страны.

"Да, мы очень хорошо об этом осведомлены и боремся за права моих коллег. Это ненормально. Но дело не только в оппозиции. Интересно, что после одного из голосований с таким же обращением столкнулись и те люди, которые не голосовали за определенный закон. дело не только в оппозиции.

На самом деле, это используется как политический инструмент против тех депутатов, которые не шли президентской линией, и это проблема",– отметила фон Крамон.

Напомним, в начале марта группа депутатов, прежде всего от оппозиционной фракции "Европейская солидарность", зарегистрировала проект постановления, предлагающего обязать спикера Руслана Стефанчука отменить ограничения на заграничные командировки.

Зарегистрированный 4 марта в Верховной раде проект постановления №11058 ссылается на резолюцию Европейского парламента "в части отмены ограничений по зарубежным поездкам народных депутатов Украины".

Читайте также объяснения "ЕвроПравды", почему "война" между Зеленским и Порошенко рушит европейское будущее Украины.