В Раде хотят обязать спикера отменить ограничения на командировки депутатов
Группа депутатов, прежде всего от оппозиционной фракции "Европейская солидарность", зарегистрировала проект постановления, который предлагает обязать спикера Руслана Стефанчука отменить ограничения на заграничные командировки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Зарегистрированный 4 марта в Верховной Раде проект постановления №11058 ссылается на резолюцию Европейского парламента "в части отмены ограничений относительно зарубежных поездок народных депутатов Украины".
Авторы проекта указывают, что ограничения на зарубежные поездки депутатов приобрели системный характер, в частности в отношении оппозиции, и "привели к существенному свертыванию внешнеполитического вектора парламентской деятельности в отстаивании национальных интересов Украины в критический для государства период".
Документ предлагает в течение пяти дней после его принятия в Раде обязать спикера Руслана Стефанчука отменить ограничения на зарубежные поездки депутатов, определенные в двух его постановлениях от 29 и 30 декабря.
Также его обяжут обратиться к президенту для внесения изменений в указ, регламентирующий эти командировки. Отдельно правительству поручат изменить постановление о правилах пересечения государственной границы, чтобы под ограничения не попадали женщины-депутаты.
Как известно, за последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами. Среди прочего, Порошенко заявил, что его не выпустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявлений и соответствующих документов".
29 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи опубликовал письмо Порошенко с просьбой повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу и учесть эту ситуацию в евроинтеграционном прогрессе Украины.
После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.
Читайте также объяснение "ЕвроПравды", почему "война" между Зеленским и Порошенко разрушает европейское будущее Украины.