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Євродепутатка порадила Україні включити опозицію у виконавчі органи влади

Новини — Субота, 27 квітня 2024, 13:51 — Христина Бондарєва

Депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП у комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна Віола фон Крамон вважає, що Україні необхідно включити представників опозиції до виконавчих органів влади.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда". 

Фон Крамон пояснила, що проведення президентських виборів в Україні через війну, яку веде РФ, неможливе, тому вона висловилася на підтримку залучення представників опозиції до органів української виконавчої влади.

"Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було поставити це попередньою умовою на самому початку... Ви бачили, як Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю. – Ред.) від самого початку, через 24 години після нападу (ХАМАС на Ізраїль) створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх, і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України", – сказала вона.

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Водночас депутатка Європарламенту не виключила, що цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки з боку Заходу.

 "Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні", – аргументувала вона.

Фон Крамон також прокоментувала випадки, коли депутатам Верховної Ради відмовляли в підписанні відряджень за межі країни. 

"Так, ми дуже добре про це обізнані і боремося за права моїх колег. Це ненормально. Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції. 

Насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією, і це проблема", – зазначила фон Крамон.

Нагадаємо, на початку березня група депутатів, передусім від опозиційної фракції "Європейська солідарність", зареєструвала проєкт постанови, який пропонує зобов’язати спікера Руслана Стефанчука скасувати обмеження на закордонні відрядження.

Зареєстрований 4 березня у Верховній раді проєкт постанови №11058 посилається на резолюцію Європейського парламенту "в частині скасування обмежень щодо закордонних поїздок народних депутатів України".

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