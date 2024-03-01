Европарламент обеспокоен ограничением выезда депутатов за границу

Европейский парламент в принятой накануне резолюции о необходимости поддержки Украины выразил обеспокоенность из-за ограничения зарубежных поездок украинских депутатов, в частности, от оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пункте 42 резолюции сказано, что парламент "выражает обеспокоенность ограничением зарубежных поездок депутатов Верховной Рады Украины".

Европарламент считает, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в частности тех, кто представляет оппозицию.

Парламент убежден, что во время войны "нельзя пренебрегать любым политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме".

Напомним, европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за его письма к еврокомиссару.

За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

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