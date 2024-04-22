Правящая партия Грузии зовет сторонников на митинг "против революции"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" анонсировала митинг под парламентом в поддержку своего законопроекта "о прозрачности иностранного влияния", который резко критикуют на Западе и который вызвал возмущение гражданского общества.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Партия опубликовала заявление с призывом к своим сторонникам прийти под парламент 29 апреля и высказаться "против революции" – за день до того, как скандальный проект закона об "иноагентах" будут обсуждать во втором чтении.

"Призываем вас, патриотически настроенных граждан страны, отвергнуть революцию в Грузии на черные деньги, отвергнуть нападки на православную церковь, пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, дискредитацию государственных учреждений, радикализм и финансирование поляризации...

Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся политическому меньшинству спекулировать и говорить от имени народа. Мы покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, которому дорога правда и истинные европейские ценности, кому дороги наши традиционные национальные ценности", – заявили в приглашении на акцию.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошли многочисленные протесты против продвижения властями проекта закона "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Президент Грузии обещает ветировать его, но парламент сможет преодолеть ее вето.

На Западе жестко критикуют проект и отмечают, что он несовместим с западным курсом Грузии; грузинские власти называют критику безосновательной.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно о том, почему грузинская власть идет на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".