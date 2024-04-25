Греческий военный корабль перехватил два беспилотника хуситов в Красном море

Греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущенные йеменскими боевиками-хуситами в направлении коммерческого судна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства обороны Греции сообщил агентству, что в четверг утром греческий фрегат Hydra, который сопровождал торговое судно в Аденском заливе, перехватил два беспилотника.

"Он уничтожил один, а второй улетел", – добавил он. Другой представитель оборонного ведомства подтвердил детали инцидента.

Греция предоставила фрегат миссии ЕС под названием Aspides, которая начала свою работу в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый маршрут от атак беспилотников и ракет со стороны поддерживаемой Ираном группировки хуситов, которая заявляет, что они нацелены на коммерческие суда в ответ на войну Израиля в секторе Газа.

В США заявили, что накануне отбили воздушную атаку поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива.

Кроме того, военные США в целях самообороны успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в районах Йемена, которые контролируют хуситы.

Перед этим Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря отразила ракетную атаку хуситов.