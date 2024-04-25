США отбили воздушную атаку хуситов в Аденском заливе

В США накануне отбили воздушную атаку поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива.

Об этом проинформировало Центральное командование США (CENTCOM) в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По данным командования, 24 апреля корабль коалиции, которая защищает коммерческие суда от нападений хуситов, перехватил над Аденским заливом противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена.

Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown под флагом США с 18 членами экипажа из США и четырьмя членами экипажа из Греции, отметили в командовании.

Американские, коалиционные или коммерческие корабли не сообщали о повреждениях или о раненых.

Впоследствии после этого CENTCOM успешно обнаружило и уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата над районами Йемена, которые подконтрольны повстанцами-хуситами.

БПЛА и ракета представляли непосредственную угрозу для кораблей США и других торговых судов в регионе, добавили в командовании.

Ранее террористы-хуситы запустили одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива с подконтрольной им территории в Йемене.

Кроме того, военные США в целях самообороны успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Йемена, которые контролируют хуситы.

Перед этим Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря отразила ракетную атаку хуситов.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.