Глава Мюнхенской конференции считает отказ Шольца поставлять Taurus все более непостижимым

После передачи США Киеву ракет ATACMS председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставок крылатых ракет Taurus.

Об этом он рассказал RND, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Гойсген, сейчас очевидно, что ATACMS имеют значительное влияние в Украине.

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"В этом контексте решение канцлера не поставлять Украине ракеты Taurus становится все более непостижимым", – сказал руководитель самой влиятельной в мире конференции по безопасности.

Хойсген пожаловался, что обучение украинских солдат работе с системой Taurus можно было начать уже давно, и тогда ее можно было бы доставить и развернуть без привлечения солдат Бундесвера.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию. С большим напряжением Конгресс США добился одобрения массивной вооруженной помощи Украине", – сказал также Хойсген, который в прошлом был советником по вопросам безопасности канцлера Ангелы Меркель.

Он предупредил, что европейцы не должны сидеть сложа руки, а должны подготовиться к долгосрочной поддержке Украины.

"Только тогда, когда президент России Владимир Путин убедится, что он не может выиграть эту войну, он вступит в переговоры о прекращении огня и мире", – сказал Хойсген.

По словам канцлера Олафа Шольца, он не хочет поставлять Киеву Taurus, чтобы не допустить втягивания Германии в агрессивную войну России против Украины.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины, подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.