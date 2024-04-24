Шольц не собирается давать Taurus Украине несмотря на шаг США по ATACMS

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен соблюдать свой отказ поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину, даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

На соответствующий вопрос o Taurus во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольц заявил, что "мое решение не изменится".

Канцлер вновь подчеркнул, что Берлин и Лондон являются важнейшими поставщиками оружия Киеву, а также сослался, в частности, на поддержку, которую Германия оказала Украине в артиллерии и противовоздушной обороне.

"Мое решение очень четкое в отношении одной системы вооружения. Но мое решение также четкое в том, что мы будем оказывать наибольшую в Европе поддержку Украине и вместе с Великобританией и в дальнейшем будем теми двумя странами, кто делает больше всего", – отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии ориентировался на США, когда речь шла о поставках новых качественных систем вооружений Киеву. Так было в случае поставки дальнобойной артиллерии, а также танков Leopard 2, которые отправили в Украину только после того, как Вашингтон согласился поставить свои танки Abrams.

В среду, 24 апреля, Шольц принял в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака, совершившего первый визит в ФРГ в должности главы правительства.

По словам канцлера, из-за российской агрессии против Украины Берлин и Лондон углубляют сотрудничество между странами.

Напомним, требование к администрации президента США передать дальнобойные ракеты ATACMS предусмотрено новым законопроектом о дополнительном финансировании Киева, который Палата представителей одобрила 20 апреля, а Сенат – 23 апреля.

Американские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.