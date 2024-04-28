Глава МИД Польши надеется, что Шольц решится на Taurus после предоставления Украине ATACMS
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что после решения администрации Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнет Германию к решению предоставить ракеты Taurus.
Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью группе изданий, среди которых Bild.
Сикорский сказал, что надеется на сдвиг в дебатах внутри Германии о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и канцлер Олафа Шольц изменит мнение после последних событий.
Сикорский отметил, что предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России, и Шольц признает это и Германия "будет делать больше, чем уже делает".
По информации СМИ, в США тоже надеются, что решение о ATACMS для Украины, подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.
Напомним, на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в составе предыдущего пакета военной помощи.