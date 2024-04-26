Студенты во Франции заблокировали элитный университет из-за войны в Газе

Во Франции студенты заблокировали вход в элитный парижский университет Sciences Po, требуя от учебного заведения осудить действия Израиля, проводящего военную операцию против палестинской террористической группировки ХАМАС в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Скандируя в поддержку палестинцев, студенты вывесили палестинские флаги на окнах и над входом в здание. Некоторые из них носили на голове черно-белый платок – куфию, которая стала символом солидарности с Газой.

Reuters

"Мы надеемся, что это распространится на все университеты и за их пределы... мы не сдадимся, пока геноцид в Газе не закончится", – сказала 20-летняя студентка Зои.

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Исполняющий обязанности директора Science Po Жан Бассер осудил блокировку здания в письме к преподавателям. По его словам, он общается с представителями студентов, чтобы попытаться найти решение о блокаде.

В четверг в университетских городках США вспыхнули стычки между полицией и студентами, выступающими против войны Израиля в Газе.

Недавно члены правых и ультраправых студенческих организаций столкнулись со студенческими активистами левого движения "Франция непокоренная" перед конференцией лидера движения Жан-Люка Меланшона в элитном французском университете Sciences Po.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массовый рост антисемитизма в Европе после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.