В Парижі призупинився навчальний процес у Сорбонні через пропалестинську акцію

Через пропалестинську акцію у паризькому університеті Сорбонна призупинили навчальний процес та екзамени.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Учасники акції, яких від кількох десятків до сотні осіб, вранці встановили у дворі близько десятка наметів, плакатів і палестинських прапорів, а також заблокували вхід.

Через акцію скасували пари та екзамени, заплановані на понеділок 29 квітня.

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L’intensité des chants augmentent réclamant toujours un cessez-le-feu. Une centaine d’étudiants sont réunis sur la place. @Figaro_Etudiant pic.twitter.com/oah4K5si1J – Léa Mariller (@LaMariller1) April 29, 2024

Близько 20 учасників протесту влаштували сидячий процес та вимазали свої руки червоною фарбою, закликаючи до припинення вогню.

Léa Mariller / Le Figaro

Минулої п’ятниці протест влаштували в елітному паризькому університеті Sciences Po, вимагаючи від навчального закладу засудити операцію Ізраїлю у секторі Гази.

А у центрі Берліна поліція демонтувала наметове містечко пропалестинських протестувальників, яке стояло там близько двох тижнів.