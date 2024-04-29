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В Парижі призупинився навчальний процес у Сорбонні через пропалестинську акцію

Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 16:13 — Марія Ємець

Через пропалестинську акцію у паризькому університеті Сорбонна призупинили навчальний процес та екзамени.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Учасники акції, яких від кількох десятків до сотні осіб, вранці встановили у дворі близько десятка наметів, плакатів і палестинських прапорів, а також заблокували вхід. 

Через акцію скасували пари та екзамени, заплановані на понеділок 29 квітня. 

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Близько 20 учасників протесту влаштували сидячий процес та вимазали свої руки червоною фарбою, закликаючи до припинення вогню.

Léa Mariller / Le Figaro
Léa Mariller / Le Figaro

Минулої п’ятниці протест влаштували в елітному паризькому університеті Sciences Po, вимагаючи від навчального закладу засудити операцію Ізраїлю у секторі Гази.  

А у центрі Берліна поліція демонтувала наметове містечко пропалестинських протестувальників, яке стояло там близько двох тижнів.  

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