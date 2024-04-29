В Грузии со столкновениями прошел многотысячный митинг против закона об "иноагентах"

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sova.

Манифестанты требовали отказаться от аналога российского закона об иноагентах, который намерена принять партия власти "Грузинская мечта".

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV Реклама: April 28, 2024

Как информирует "Эхо Кавказа", у здания парламента, где проходил митинг, ситуация обострилась, и силовики применяли перцовые баллончики. В центр Тбилиси стянули спецназ и водомет.

По информации телеканала Formula, на акции протеста в центре Тбилиси задержали нескольких человек, в том числе бывшего министра по евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

Министерство внутренних дел заявило, что его задержали по статьям 166 и 173 административного кодекса (мелкое хулиганство и неповиновение полиции).

Ранее спикер парламента Грузии в реакции на критику США закона "О прозрачности иностранного влияния" фактически обвинил Штаты в "финансировании радикализации и дезинформации" через грантовую поддержку грузинских общественных организаций.

Перед этим двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если нововнесенный законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.