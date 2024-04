В Грузии со столкновениями прошел многотысячный митинг против закона об "иноагентах"

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sova.

Манифестанты требовали отказаться от аналога российского закона об иноагентах, который намерена принять партия власти "Грузинская мечта".

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV

