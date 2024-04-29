ЕС снова предупредил Грузию о последствиях закона об "иноагентах" для ее евроустремлений

В ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано напомнил, что ЕС в своих прошлых заявлениях был очень четким: "одобрение этого закона отводит Грузию от провозглашенной цели быть ближе к ЕС". В этом контексте он напомнил о совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Вархеи.

Реклама:

Спикер также напомнил, что этот вопрос обсуждали главы МИД стран ЕС на последней встрече в прошлый понедельник в Люксембурге.

Тогда Боррель сказал, что этот закон "не соответствует европейским ценностям, не соответствует европейским ожиданиям, и если этот закон будет в конце концов принят – он, собственно говоря, будет действовать вопреки амбициям Грузии приблизиться к ЕС".

По словам Стано, Брюссель поддерживает контакты с грузинскими властями, четко указывая им на то, "что не так с этим законом", и какими будут последствия его принятия прежде всего для неправительственных организаций, медиа и гражданского общества в Грузии, и "какими будут последствия для провозглашенной Грузией цели в части ее прогресса в процессе вступления в ЕС".

"Как и в случае других стран-кандидатов, если не будет прогресса в конкретных вопросах или будет отступление, то это повлияет на общий подход и общий прогресс страны, чтобы достичь заявленного приоритета народа и правительства стать ближе к ЕС", – отметил Стано.

Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии и руководство страны отдаляет грузинский народ от ЕС.

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.