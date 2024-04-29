Итальянский фрегат в Красном море сбил беспилотник, предположительно, хуситов

Фрегат Военно-морских сил Италии Virginio Fasan 29 апреля сбил в Красном море беспилотник, который направлялся в направлении сопровождаемого торгового судна.

Об этом говорится в заявлении итальянского Минобороны, которое цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Дрон, "по характеристикам похожий на те, что уже использовались во время предыдущих атак хуситов", находился примерно в 5 километрах от коммерческого итальянского судна, отметило оборонное ведомство Италии.

Беспилотник сбили вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, уточняется в сообщении.

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Также итальянское Минобороны сообщило о "комплексных атаках с использованием ракет и беспилотников", которые состоялись утром 29 апреля и "были сорваны благодаря маневрам уклонения, совершенным торговым судном".

Италия осуществляет оперативное командование миссией Aspides, начатой Европейским Союзом в феврале для защиты торговых судов, следующих через важный торговый маршрут по Красному морю, от нападений поддерживаемых Ираном хуситов.

Хуситы утверждают, что их атаки протестуют против войны Израиля против ХАМАС и поддержки Израиля США.

На днях греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущены хуситами в направлении коммерческого судна.

А в США заявили, что отбили воздушную атаку хуситов в водах Аденского залива.