В Латвии арестовали блогера за поддержку военной агрессии РФ

Служба госбезопасности (VDD) Латвии арестовала автора видеороликов в соцсети TikTok, в которых он выражал поддержку военной агрессии РФ против Украины и разжигал ненависть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LSM.

Согласно заявлению ведомства, уголовное дело против блогера завели 26 марта после того, как VDD обнаружила в его публикациях ряд обращений на русском языке, подпадающих под уголовные статьи.

В своих роликов тот восхвалял военные преступления РФ против Украины, а также агрессивно и враждебно высказывался против латышей и представителей других национальностей, которые поддерживают Украину, говорится в сообщении спецслужбы.

Реклама:

VDD обратила внимание на его деятельность в 2023 году в связи с агрессивными прокремлевскими комментариями блогера в Facebook.

В заявлении ведомства говорится, что с подозреваемым провели профилактическую беседу в августе прошлого года, предупредив, что его активность в Интернете близка к нарушению закона, после чего последует уголовная ответственность.

Спеслужба провела у подозреваемого обыск 25 апреля 2024 года. У него изъяли несколько носителей данных для дальнейшего изучения, а также его записи и предметы одежды с символикой РФ и СССР.

Недавно в Латвии прокуратура предъявила обвинение гражданину страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для совершения диверсий.

Ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Кроме того, латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.