В Латвии задержали мужчин, которые сорвали украинский флаг в Риге

Латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

5 апреля в полицию поступил звонок от очевидца о том, что мужчина в маске срывает украинский флаг, висящий на здании на улице Барона, а другой мужчина снимает его на камеру. После инцидента оба сразу же покинули место происшествия, а в Рижском Восточном управлении Государственной полиции началось расследование.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что мужчина сломал флагшток, держа в руках похожий на профессиональную рацию предмет.

Сотрудники полиции установили личности двух предполагаемых нарушителей и задержали их 9 апреля. Задержанные ранее не были судимы.

Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили маску, которую, вероятно, использовали во время совершения преступления, рацию, а также различные предметы, "имеющие отношение к прославлению коммунистического режима и России".

Уголовное дело возбуждено по факту действий, направленных на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти, а также об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Завтра суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.