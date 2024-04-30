У Латвії арештували блогера за підтримку військової агресії РФ

Служба держбезпеки (VDD) Латвії заарештувала автора відеороликів у соцмережі TikTok, у яких він висловлював підтримку військової агресії РФ проти України та займався розпалюванням ненависті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.

Згідно із заявою відомства, кримінальну справу проти блогера завели 26 березня після того, як VDD виявила в його публікаціях низку звернень російською мовою, що підпадають під кримінальні статті.

У своїх роликах той вихваляв військові злочини РФ проти України, а також агресивно й вороже висловлювався проти латишів і представників інших національностей, які підтримують Україну, йдеться в повідомленні спецслужби.

Реклама:

VDD звернула увагу на його діяльність 2023 року в зв'язку з агресивними прокремлівськими коментарями блогера у Facebook.

У заяві відомства йдеться, що з підозрюваним провели профілактичну бесіду в серпні минулого року, попередивши, що його активність в Інтернеті близька до порушення закону, після чого настане кримінальна відповідальність.

Спеслужба провела в підозрюваного обшук 25 квітня 2024 року. У нього вилучили кілька носіїв даних для подальшого вивчення, а також його записи й предмети одягу із символікою РФ і СРСР.

Нещодавно латвійська прокуратура висунула обвинувачення громадянину країни за підозрою в тому, що він вирушив в Україну для здійснення диверсій.

Раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.