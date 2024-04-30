Блинкен: Как только Россия продемонстрирует искреннее желание переговоров, "мы точно будем там"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад своей поддержкой Украины посылает сообщение Владимиру Путину, чтобы он понял, что для завершения войны с его стороны необходимо "искреннее желание" вести мирные переговоры в соответствии с основными принципами международного права.

Об этом Блинкен сказал в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что, по его мнению, завершение войны сейчас зависит в основном от Путина и того, что он решит.

На данный момент, по словам Блинкена, Путин поверил, что время на его стороне, поэтому очень критическим стало одобрение 61 миллиарда долларов помощи США Украине. "Это практический и психологический стимул для украинцев, которые пережили тяжелые девять месяцев или около того, а также четкая демонстрация того, что поддержка остается и она будет продолжаться", – сказал глава Госдепа.

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Как он добавил, партнеры Украины сейчас выполняют ряд вещей, которые "являются демонстрацией того, что мы за то, чтобы Украина была сильной в долгосрочной перспективе и крепко стояла на своих ногах в военном, экономическом и демократическом планах".

"Я надеюсь, Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть резолюция", – сказал Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что США поддержат мирный процесс, если со стороны России будет выражено "искреннее желание" к нему.

"Посмотрите, как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", – отметил госсекретарь.

Напомним, в Швейцарии 15 и 16 июня пройдет двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира.

Россия уже говорила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.