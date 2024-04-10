Зеленский: "Представители континентов" покажут России "план мира", который согласуют без нее

Россия не будет присутствовать на инаугурационном саммите мира в Швейцарии в июне, но разработанные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью издательской группе Axel Springer SE, сообщает "Европейская правда".

Зеленский объяснил, что России не будет на саммите, "поскольку нам необходимо, чтобы они ничего не заблокировали".

Президент допустил, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты плана "с деталями, что делать", а после этого будет подготовлен весь план. В основе обсуждений – "формула мира" президента Зеленского, которую ранее публиковала "ЕП".

"Конечно, некоторые стороны переговоров, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят миру. Не просто разговоров, а настоящего мира", – сказал Зеленский.

На уточняющий комментарий о том, что Зеленский обещал не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, президент ответил, что "он убийца и убил много наших людей".

Глава государства добавил, что "если речь идет о переговорах на платформе Саммита мира, то, думаю, мы найдем инфраструктуру или некоторые возможности для переговоров с теми или иными представителями".

В среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах в Швейцарии, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая "не учитывает российские интересы".