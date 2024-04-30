Блінкен: Щойно Росія продемонструє щире бажання до переговорів, "ми точно будемо там"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід своєю підтримкою України надсилає повідомлення Владіміру Путіну, аби він зрозумів, що для завершення війни з його боку необхідне "щире бажання" вести мирні переговори відповідно до основних принципів міжнародного права.
Про це Блінкен сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії, повідомляє "Європейська правда",
Держсекретар відзначив, що, на його думку, завершення війни зараз залежить здебільшого від Владіміра Путіна і того, що він вирішить.
На цей момент, за словами Блінкена, Путін повірив, що час на його боці, тому дуже критичним стало схвалення 61 мільярда доларів допомоги США Україні. "Це практичний і психологічний стимул для українців, які пережили важкі дев’ять місяців або близько того, а також чітка демонстрація того, що підтримка залишається і вона триватиме", – сказав Блінкен.
Як він додав, партнери України зараз виконують низку речей, які "є демонстрацією того, що ми за те, щоб Україна була сильною в довгостроковій перспективі та міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах".
"Я сподіваюся, Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародного співтовариства та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути резолюція", – сказав Блінкен.
Дипломат підкреслив, що США підтримають мирний процес, якщо з боку Росії буде висловлене "щире бажання" до нього.
"Подивіться, щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", – зауважив держсекретар.
Нагадаємо, у Швейцарії 15 і 16 червня пройде дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру.
Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.
Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.