Король Британии возобновил участие в публичных мероприятиях по визиту в онкоцентр

Во вторник улыбающийся и здоровый с виду король Британии Чарльз вернулся к исполнению государственных обязанностей впервые после того, как в феврале ему диагностировали рак, посетив центр лечения этой болезни в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу Букингемский дворец объявил, что врачи были так довольны реакцией 75-летнего короля на лечение неуточненной формы рака, что позволили ему восстановить некоторые публичные мероприятия.

На первом из них король и его супруга королева-консорт Камилла посетили онкологический центр больницы университетского колледжа Макмиллан, где он встретился с пациентами и медицинскими специалистами.

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Монарх, также ставший новым патроном благотворительной организации Cancer Research UK, выглядел жизнерадостным, махая рукой собравшимся на улице по случаю его прибытия.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Напомним, в марте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.