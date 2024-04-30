Король Британії відновив участь у публічних заходах з візиту в онкоцентр
Новини — Вівторок, 30 квітня 2024, 15:00 —
У вівторок усміхнений і здоровий на вигляд король Британії Чарльз повернувся до виконання державних обов'язків вперше після того, як у лютому йому діагностували рак, відвідавши центр лікування цієї хвороби в Лондоні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У п'ятницю Букінгемський палац оголосив, що лікарі були настільки задоволені реакцією 75-річного короля на лікування неуточненої форми раку, що дозволили йому відновити деякі публічні заходи.
На першому з них король і його дружина королева-консорт Камілла відвідали онкологічний центр лікарні університетського коледжу Макміллан, де він зустрівся з пацієнтами та медичними спеціалістами.
Монарх, який також став новим патроном благодійної організації Cancer Research UK, виглядав життєрадісним, махаючи рукою тим, хто зібрався на вулиці з нагоди його прибуття.
У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак.
Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.
Нагадаємо, в березні принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.