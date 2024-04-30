Король Британії відновив участь у публічних заходах з візиту в онкоцентр

У вівторок усміхнений і здоровий на вигляд король Британії Чарльз повернувся до виконання державних обов'язків вперше після того, як у лютому йому діагностували рак, відвідавши центр лікування цієї хвороби в Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю Букінгемський палац оголосив, що лікарі були настільки задоволені реакцією 75-річного короля на лікування неуточненої форми раку, що дозволили йому відновити деякі публічні заходи.

фото Reuters

На першому з них король і його дружина королева-консорт Камілла відвідали онкологічний центр лікарні університетського коледжу Макміллан, де він зустрівся з пацієнтами та медичними спеціалістами.

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Монарх, який також став новим патроном благодійної організації Cancer Research UK, виглядав життєрадісним, махаючи рукою тим, хто зібрався на вулиці з нагоди його прибуття.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Нагадаємо, в березні принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.