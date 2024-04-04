Парламент Италии не смог объявить вотум недоверия вице-премьеру из-за связей его партии с РФ
В парламенте Италии провалилась попытка объявить вотум недоверия вице-премьер-министру, лидеру ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Сальвини выдержал вотум недоверия в нижней палате депутатов 211 голосами против 129. Оппозиция обвинила его партию "Лига" в том, что она до сих пор официально не разорвала связи с "Единой Россией".
Левые и центристские оппозиционные партии неоднократно призывали вице-премьера предоставить доказательства того, что его политсила разорвала соглашение после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Вотум недоверия рассматривался как в значительной степени символический шаг, ведь коалиционное правительство премьера Джорджии Мелони контролирует обе палаты парламента.
Предложение о вотуме недоверия Сальвини внесла центристская оппозиционная партия Azione экс-министра промышленности Карло Календы. Ее также поддержали левое "Движение 5 звезд", левоцентристская Демократическая партия и более мелкие оппозиционные силы.
Итальянского вице-премьера также обвиняют в отказе возложить на Владимира Путина ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.
Кроме того, Сальвини заявлял, что российский народ был прав, "переизбрав" Владимира Путина на посту главы России.
Напомним, что ранее Сальвини также выступал за пересмотр санкций Европейского Союза против РФ, а также попал в скандал из-за намерения поехать в Москву после февраля 2022 года за средства российского посольства в Риме.