Парламент Италии не смог объявить вотум недоверия вице-премьеру из-за связей его партии с РФ

В парламенте Италии провалилась попытка объявить вотум недоверия вице-премьер-министру, лидеру ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Сальвини выдержал вотум недоверия в нижней палате депутатов 211 голосами против 129. Оппозиция обвинила его партию "Лига" в том, что она до сих пор официально не разорвала связи с "Единой Россией".

Левые и центристские оппозиционные партии неоднократно призывали вице-премьера предоставить доказательства того, что его политсила разорвала соглашение после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Вотум недоверия рассматривался как в значительной степени символический шаг, ведь коалиционное правительство премьера Джорджии Мелони контролирует обе палаты парламента.

Предложение о вотуме недоверия Сальвини внесла центристская оппозиционная партия Azione экс-министра промышленности Карло Календы. Ее также поддержали левое "Движение 5 звезд", левоцентристская Демократическая партия и более мелкие оппозиционные силы.

Итальянского вице-премьера также обвиняют в отказе возложить на Владимира Путина ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Кроме того, Сальвини заявлял, что российский народ был прав, "переизбрав" Владимира Путина на посту главы России.

Напомним, что ранее Сальвини также выступал за пересмотр санкций Европейского Союза против РФ, а также попал в скандал из-за намерения поехать в Москву после февраля 2022 года за средства российского посольства в Риме.