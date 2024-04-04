Reuters: Санкции США мешают российским усилиям по ремонту НПЗ

Российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

Когда 4 января инженеры российской нефтяной компании "Лукойл" обнаружили поломку турбины на своем крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, они быстро поняли, что проблема далеко не тривиальна, говорится в материале.

Существовала только одна компания, которая знала, как отремонтировать установку для производства бензина на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), расположенном на реке Волга. Проблема заключалась в том, что эта компания была американской, согласно пяти источникам, знакомым с инцидентом.

Фирма, которая занимается нефтяным машиностроением и входит в состав транснационального концерна UOP, вышла из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Они (инженеры) бросились искать запчасти, но ничего не смогли найти. Затем вся установка просто остановилась", – сообщил источник, близкий к "Лукойлу".

Четыре других источника сообщили, что установка каталитического крекинга, которая используется для преобразования тяжелых углеводородов в бензин, не работает с января, и было непонятно, когда ее можно будет отремонтировать из-за нехватки опыта в России. Установка КК-1 – одна из двух установок каталитического крекинга на заводе.

В результате НПЗ НОРСИ – четвертый по величине в России – сократил производство бензина на 40%, по словам двух источников. "Лукойл" не ответил на запросы о комментариях для этой статьи.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" является примером более широких проблем в энергетическом секторе России, где некоторые нефтяные компании пытаются отремонтировать свои заводы, построенные с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний, в условиях западных санкций.

Трудности усугубились из-за атак украинских беспилотников, которые нанесли удары по меньшей мере по дюжине российских нефтеперерабатывающих заводов в этом году, говорят источники в отрасли. По подсчетам Reuters, эти атаки заставили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

"Если поток беспилотников будет продолжаться такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить российские нефтеперерабатывающие мощности быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать", – сказал Сергей Вакуленко, эксперт по энергетической отрасли России и научный сотрудник-нерезидент Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра по международным отношениям.

Ранее в Госдепе отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

Перед этим Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что подход, связанный с ударами по вражеским НПЗ, считался бы правильным по стандартам НАТО.