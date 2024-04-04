Reuters: Санкції США перешкоджають російським зусиллям з ремонту НПЗ

Російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

Коли 4 січня інженери російської нафтової компанії "Лукойл" виявили поломку турбіни на своєму найбільшому нафтопереробному заводі, вони швидко зрозуміли, що проблема далеко не тривіальна, йдеться у матеріалі.

Існувала лише одна компанія, яка знала, як відремонтувати установку для виробництва бензину на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), розташованому на річці Волга. Проблема полягала в тому, що ця компанія була американською, згідно з п'ятьма джерелами, знайомими з інцидентом.

Фірма, яка займається нафтовим машинобудуванням і входить до складу транснаціонального концерну UOP, вийшла з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вони (інженери) кинулися шукати запчастини, але нічого не змогли знайти. Потім вся установка просто зупинилася", – повідомило джерело, близьке до "Лукойл".

Чотири інші джерела повідомили, що установка каталітичного крекінгу, яку використовують для перетворення важких вуглеводнів на бензин, не працює з січня, і було незрозуміло, коли її можна буде відремонтувати через брак досвіду в Росії. Установка КК-1 – одна з двох установок каталітичного крекінгу на заводі.

В результаті НПЗ НОРСИ – четвертий за величиною в Росії – скоротив виробництво бензину на 40%, за словами двох джерел. "Лукойл" не відповів на запити про коментарі для цієї статті.

Нафтопереробний завод "Лукойл" є прикладом ширших проблем в енергетичному секторі Росії, де деякі нафтові компанії намагаються відремонтувати свої заводи, побудовані за допомогою американських і європейських інжинірингових компаній, в умовах західних санкцій.

Труднощі посилилися через атаки українських безпілотників, які завдали ударів по щонайменше дюжині російських нафтопереробних заводів цього року, кажуть джерела в галузі. За підрахунками Reuters, ці атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

"Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити російські нафтопереробні потужності швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати", – сказав Сергєй Вакуленко, експерт з енергетичної галузі Росії та науковий співробітник-нерезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир, аналітичного центру з міжнародних відносин.

Раніше у Держдепі відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ.

Перед цим видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Коментуючи цю публікацію, віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що підхід, пов'язаний з ударами по ворожих НПЗ, вважався б правильним за стандартами НАТО.