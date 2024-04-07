"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили

Канцлер Германии Олаф Шольц и партийное руководство Социал-демократической партии (СДПГ), а также президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили бывшего канцлера Герхарда Шредера с его 80-летием, несмотря на глубокие разногласия.

Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Спикер СДПГ сказал, что партийные лидеры Саския Эскен и Ларс Клингбайль письменно поздравили "их предшественника Герхарда Шредера" с днем рождения в это воскресенье.

"Федеральный канцлер традиционно поздравляет бывшего канцлера с его особым днем рождения в форме поздравительного письма",– сообщила также пресс-секретарь немецкого правительства.

Согласно сообщениям СМИ, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Шредера кратким письмом. Штайнмайер был давним сотрудником Шредера, когда он был премьер-министром Нижней Саксонии, а затем федеральным канцлером.

Шредер родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге в земле Северный Рейн-Вестфалия. Он был канцлером с 1998 по 2005 год и председателем СДПГ с 1999 по 2004 год.

Поскольку он не разорвал дружбу с лидером России Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину, руководство СДПГ от него дистанцировалось. Однако в прошлом году процедура исключения Шредера из партии, представленная несколькими ячейками СДПГ, провалилась.

Перед своим днем рождения Шредер критиковал руководство СДПГ. В середине марта он назвал руководство партии "людьми, которых я могу воспринимать политически серьезно, лишь ограниченно".

"Что меня действительно огорчает, так это провинциализм нынешних лидеров", – сказал он Süddeutsche Zeitung в пятницу.

Учитывая текущие низкие рейтинги партии, он сказал, что "если бы у меня было 15%, я бы немедленно ушел в отставку".

В 2014 году СДПГ почтила своего бывшего канцлера и бывшего председателя по случаю его 70-летия – вскоре после российской аннексии украинского Крыма – церемонией в берлинском художественном музее Hamburger Bahnhof.

В этот раз такого празднования не будет. Шредер будет праздновать в частном круге в Берлине 27 апреля. Список гостей пока держат в секрете.

Недавно Шредер поддержал канцлера Олафа Шольца, отказавшегося поставлять Украине ракеты Taurus.