"Другу Путіна" Шредеру 80 років: Шольц та Штайнмаєр привітали
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і партійне керівництво Соціал-демократичної партії (СДПН), а також президент Франк-Вальтер Штайнмаєр привітали колишнього канцлера Герхарда Шредера з його 80-річчям, незважаючи на глибокі розбіжності.
Про це повідомило німецьке видання Die Zeit, пише "Європейська правда".
Речник СДПН сказав, що партійні лідери Саскія Ескен і Ларс Клінгбайль письмово привітали "їхнього попередника Герхарда Шредера" з днем народження цієї неділі.
"Федеральний канцлер традиційно вітає колишнього канцлера з його особливим днем народження у формі вітального листа", – повідомила також речниця німецького уряду.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав Шредера коротким листом. Штайнмаєр був давнім співробітником Шредера, коли той був прем'єр-міністром Нижньої Саксонії, а потім федеральним канцлером.
Шредер народився 7 квітня 1944 року в Моссенберзі в землі Північний Рейн-Вестфалія. Він був канцлером з 1998 по 2005 рік і головою СДПН з 1999 по 2004 рік.
Оскільки він не розірвав дружбу з лідером Росії Владіміром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівництво СДПН від нього дистанціювалося. Проте минулого року процедура виключення Шредера з партії, подана кількома осередками СДПН, провалилася.
Перед своїм днем народження Шредер критикував керівництво СДПН. У середині березня він назвав керівництво партії "людьми, яких я можу сприймати політично серйозно лише обмежено".
"Що мене справді засмучує, так це провінціалізм нинішніх лідерів", – сказав він Süddeutsche Zeitung у п’ятницю.
З огляду на поточні низькі рейтинги партії, він сказав, що "якби я мав 15%, я б негайно пішов у відставку".
У 2014 році СДПН вшанувала свого колишнього канцлера та колишнього голову з нагоди його 70-річчя – незабаром після російської анексії українського Криму – церемонією в берлінському художньому музеї Hamburger Bahnhof.
Цього разу такого святкування не буде. Натомість Шредер святкуватиме у приватному колі в Берліні 27 квітня. Список гостей поки що тримають в таємниці.
Нещодавно Шредер підтримав канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.