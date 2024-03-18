Друг Путина Шредер похвалил Шольца за позицию относительно непредоставления Taurus Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Я думаю, что Олаф Шольц делает то, что я ожидал бы от немецкого канцлера на данный момент", – сказал бывший лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер. В то же время он призвал к немецко-французской инициативе по переговорам для урегулирования конфликта в Украине.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть Шольца "канцлером мира", 79-летний Шредер сказал: "Да, я хотел бы этого". Он добавил: "Если кто-то как канцлер Германии выступает за мир, если кого-то называют "канцлером мира", разве это негативно?"

Оппозиционный Христианско-демократический союз использовал эти заявления, чтобы призвать Шольца изменить курс в вопросе Taurus. "То, что Герхард Шредер восхваляет Шольца, ясно показывает, что он находится на ложном пути. Я бы срочно подумал об этом еще раз, и как канцлер я бы действительно противостоял этой похвале", – заявил лидер сестринской к ХДС партии, Христианско-социального союза, Маркус Зёдер.

Член исполнительного комитета ХДС Йенс Шпан сказал: "Тот, кто имеет таких друзей и сторонников, как экс-канцлер и друг Путина Герхард Шредер, не нуждается в политических врагах".

Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиан Хоффманн спокойно отреагировала на заявления Шредера. Она не считает, что эти заявления "каким-то образом повлияют на Шольца": "Позиция федерального канцлера в вопросе поддержки Украины очень четкая".

Шредер дружит с лидером России Владимиром Путиным с тех пор, как он был канцлером с 1998 по 2005 год, и продолжает работать на большинство российских компаний, занимавшихся строительством газопровода "Северный поток" через Балтийское море. Хотя он назвал российское нападение на Украину ошибкой, он все еще поддерживает дружбу с Путиным. Из-за этого он исключен из руководства СДПГ, но процедура исключения из партии против него провалилась.

Он встал на защиту канцлера от критики, что он играет на руку Путину, говоря "нет" поставке Taurus.

Как сообщалось, публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге относительно потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием относительно выдачи тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.