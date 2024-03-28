Шредер до сих пор считает полезной свою дружбу с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер до сих пор думает, что его дружба с российским лидером Владимиром Путиным может быть полезной.

Заявление Шредера приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

В частности, бывший канцлер считает, что его дружба с Путиным каким-то образом может способствовать прекращению войны в Украине.

"Мы много лет хорошо работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого пути", – сказал Шредер.

Шредер начал дружить с Путиным, еще находясь на посту канцлера.

Хотя он назвал нападение России на Украину "роковой ошибкой", он не отрекся от главы Кремля.

Ранее Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

В октябре прошлого года он рассказывал, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.