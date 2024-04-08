В немецком правительстве преуменьшили опасения о распаде коалиции

Министр финансов Германии Кристиан Линднер уклонился от ответа на вопрос о том, готова ли Свободная демократическая партия, которую он возглавляет, выйти из правящей коалиции из-за сложных переговоров по бюджету.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На вопрос в интервью телеканалу ARD, рассматривает ли он возможность выхода из правительственной коалиции, в которую также входят социал-демократы и "Зеленые", Линднер ответил, что это не тот вопрос, который, по его мнению, может стать актуальным.

"Потому что мы имеем дело не с азартными игроками", – сказал он.

Некоторые комментарии чиновника в последние дни, а также низкие рейтинги "Свободных демократов" в опросах подпитывают предположение, что Линднер может размышлять о выходе партии из коалиции, поскольку растут призывы к увеличению государственных расходов, финансируемых за счет долгов, против чего выступает его политическая сила.

Правительство Германии готовит бюджет на 2025 год и финансовый план до 2028 года.

"Конечно, моя цель – представить хороший бюджет, а также достичь экономического поворота в соответствии с тем, о чем мы сегодня говорили", – отметил Линднер после того, как повторил свое предупреждение об экономической слабости Германии.

Признавая, что работа в нынешней коалиции была сложной, министр отметил, что в конце концов всегда удавалось достичь решения, добавив, что он ожидает, что так будет и в дальнейшем.

Ранее в этом месяце Линднер представил новую идею относительно того, как высвободить больше средств во время жестких бюджетных переговоров в Германии, которые стали болезненным вопросом, ведь ведущая экономика Европы испытывает трудности, что побуждает к призывам об увеличении субсидий.

Это предусматривает трату до 9 миллиардов евро дополнительных средств на оборону с 2028 года, но только при условии, что Германия сможет сократить свой долг к тому времени.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.