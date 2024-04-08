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В німецькому уряді применшили побоювання щодо розпаду коаліції

Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 08:30 — Андрій Синявський

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер ухилився від відповіді на питання про те, чи готова Вільна демократична партія, яку він очолює, вийти з керівної коаліції через складні переговори щодо бюджету.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На запитання в інтерв'ю телеканалу ARD, чи розглядає він можливість виходу з урядової коаліції, до якої також входять соціал-демократи та "Зелені", Лінднер відповів, що це не те питання, яке, на його думку, може стати актуальним.

"Тому що ми маємо справу не з азартними гравцями", – сказав він.

Деякі коментарі посадовця останніми днями, а також низькі рейтинги "Вільних демократів" в опитуваннях підживлюють припущення, що Лінднер може розмірковувати про вихід партії з коаліції, оскільки зростають заклики до збільшення державних витрат, що фінансуються за рахунок боргів, проти чого виступає його політична сила.

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Уряд Німеччини готує бюджет на 2025 рік та фінансовий план до 2028 року.

"Звичайно, моя мета – представити хороший бюджет, а також досягти економічного повороту відповідно до того, про що ми сьогодні говорили", – зазначив Лінднер після того, як повторив своє попередження про економічну слабкість Німеччини.

Визнаючи, що робота в нинішній коаліції була складною, міністр зауважив, що врешті-решт завжди вдавалося досягти рішення. Міністр очікує, що так буде і надалі.

Раніше цього місяця Лінднер представив нову ідею щодо того, як вивільнити більше коштів під час жорстких бюджетних переговорів у Німеччині, які стали болючим питанням, адже провідна економіка Європи зазнає труднощів, що спонукає до закликів про збільшення субсидій.

Це передбачає витрату до 9 мільярдів євро додаткових коштів на оборону з 2028 року, але лише за умови, що Німеччина зможе скоротити свій борг до того часу.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.

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