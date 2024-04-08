В німецькому уряді применшили побоювання щодо розпаду коаліції

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер ухилився від відповіді на питання про те, чи готова Вільна демократична партія, яку він очолює, вийти з керівної коаліції через складні переговори щодо бюджету.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На запитання в інтерв'ю телеканалу ARD, чи розглядає він можливість виходу з урядової коаліції, до якої також входять соціал-демократи та "Зелені", Лінднер відповів, що це не те питання, яке, на його думку, може стати актуальним.

"Тому що ми маємо справу не з азартними гравцями", – сказав він.

Деякі коментарі посадовця останніми днями, а також низькі рейтинги "Вільних демократів" в опитуваннях підживлюють припущення, що Лінднер може розмірковувати про вихід партії з коаліції, оскільки зростають заклики до збільшення державних витрат, що фінансуються за рахунок боргів, проти чого виступає його політична сила.

Уряд Німеччини готує бюджет на 2025 рік та фінансовий план до 2028 року.

"Звичайно, моя мета – представити хороший бюджет, а також досягти економічного повороту відповідно до того, про що ми сьогодні говорили", – зазначив Лінднер після того, як повторив своє попередження про економічну слабкість Німеччини.

Визнаючи, що робота в нинішній коаліції була складною, міністр зауважив, що врешті-решт завжди вдавалося досягти рішення. Міністр очікує, що так буде і надалі.

Раніше цього місяця Лінднер представив нову ідею щодо того, як вивільнити більше коштів під час жорстких бюджетних переговорів у Німеччині, які стали болючим питанням, адже провідна економіка Європи зазнає труднощів, що спонукає до закликів про збільшення субсидій.

Це передбачає витрату до 9 мільярдів євро додаткових коштів на оборону з 2028 року, але лише за умови, що Німеччина зможе скоротити свій борг до того часу.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.