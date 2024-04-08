Французский производитель удвоит выпуск радаров в ответ на войну России

Завод оружейной компании Thales, расположенный неподалеку от Парижа, планирует удвоить производство одного из самых продаваемого во Франции военного снаряжения – радаров воздушного наблюдения Ground Master.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Это результат давления президента Эмманюэля Макрона с целью увеличения оборонного производства в ответ на войну в Украине и необходимость модернизации европейских вооруженных сил после многих лет запущенности, отмечает издание.

Во время своего новогоднего обращения к вооруженным силам Макрон назвал Thales, разработчика радарной системы, среди оборонных компаний, которые значительно нарастили производство за последние два года.

Завод Thales в Лимуре провел необходимые изменения, чтобы быть способным нарастить производство.

"Мы удваиваем бригады и работаем в две смены вместо одной, чтобы обеспечить увеличение производства в Лимуре. Нет сомнений в том, что мы сможем справиться с увеличением спроса", – сказал Ив Декурвьер, руководитель отдела управления продукцией для многоцелевых радаров наблюдения.

Помещение для сборки радаров на заводе в Лимуре фото: politico

Радары Ground Master предназначены для обнаружения воздушных угроз и идентификации реактивных истребителей, ракет и вертолетов. Они также имеют новые возможности, позволяющие им отличать дроны от птиц.

Ground Master 400 Alpha стоимостью 30 млн евро может видеть самолеты за 500 км. Ground Master 200 имеют меньший радиус действия – от 250 до 350 км.

Thales – компания, которую совместно контролируют французское государство и производитель истребителей Dassault Aviation – является европейским лидером по производству радаров и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.

С 2008 года подрядчик в сфере обороны и безопасности продал 200 радаров Ground Master по всему миру 32 разным странам, в том числе 40 только в 2023 году. Украина также приобрела систему Ground Master 200 в прошлом году.

До сих пор завод в Лимуре производил 10 радаров в год, теперь цель – более 20 в год.

Радары воздушного наблюдения Thales также являются ключевым элементом недавнего стремления Франции углубить оборонные связи со странами, которые ранее находились под контролем России.

За последние месяцы Париж продал три Ground Master 200 Армении и один Молдове – впервые эта страна приобрела западное военное оборудование.

Молдова должна получить еще один радар, который будет финансироваться Европейским фондом мира ЕС.