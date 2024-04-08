Французький виробник подвоїть випуск радарів у відповідь на війну Росії

Завод збройової компанії Thales, розташований неподалік від Парижа, планує подвоїти виробництво одного з найбільш продаваного у Франції військового спорядження – радарів повітряного спостереження Ground Master.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Це результат тиску президента Емманюеля Макрона з метою збільшення оборонного виробництва у відповідь на війну в Україні і необхідність модернізації європейських збройних сил після років занедбаності, наголошує видання.

Під час свого новорічного звернення до збройних сил Макрон назвав Thales, розробника радарної системи, серед оборонних компаній, які значно наростили виробництво за останні два роки.

Завод Thales в Лімурі провів необхідні зміни, аби бути спроможним наростити виробництво.

"Ми подвоюємо бригади і працюємо в дві зміни замість однієї, щоб забезпечити збільшення виробництва в Лімурі. Немає сумнівів у тому, що ми зможемо впоратися зі збільшенням попиту", – сказав Ів Декурв'єр, керівник відділу управління продукцією для багатоцільових радарів спостереження.

Приміщення для складання радарів на заводі в Лімурі фото: politico

Радари Ground Master призначені для виявлення повітряних загроз і ідентифікації реактивних винищувачів, ракет і гелікоптерів. Вони також мають нові можливості, що дозволяють їм відрізняти дрони від птахів.

Ground Master 400 Alpha вартістю 30 мільйонів євро може бачити літаки за 500 кілометрів. Ground Master 200 мають менший радіус дії – від 250 до 350 кілометрів.

Thales – компанія, яку спільно контролюють французька держава і виробник винищувачів Dassault Aviation – є європейським лідером з виробництва радарів і третім у світі після Lockheed Martin та Raytheon.

З 2008 року підрядник у сфері оборони та безпеки продав 200 радарів Ground Master по всьому світу 32 різним країнам, в тому числі 40 лише у 2023 році. Україна також придбала систему Ground Master 200 минулого року.

Досі завод у Лімурі вирбляв 10 радарів на рік, тепер ціль – понад 20 на рік.

Радари повітряного спостереження Thales також є ключовим елементом нещодавнього прагнення Франції поглибити оборонні зв'язки з країнами, які раніше перебували під контролем Росії.

За останні місяці Париж продав три Ground Master 200 Вірменії і один Молдові - вперше ця країна придбала західне військове обладнання.

Молдова має отримати ще один радар, який фінансуватиметься Європейським фондом миру ЄС.